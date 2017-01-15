Кравцов: Елистратов одержал красивую и закономерную победу на ЧЕ по шорт-треку

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Россиянин Семен Елистратов одержал красивую и закономерную победу в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, который прошел в итальянском Турине. Таким мнением с ТАСС поделился глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

По сумме четырех дистанций Елистратов набрал 86 очков. Вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (71 очко), третьим - голландец Шинки Кнегт (54).

"Все решалось в суперфинале на последней дистанции, борьба была крайне напряженная, и Семен продемонстрировал все свои лучшие качества и красиво победил. Шорт-трек - это такой вид спорта, где не бывает фаворитов. Елистратов входит в число претендентов на победу на чемпионате мира. Результат Софьи Просвирновой, которая заняла второе место в многоборье, также закономерен, это касается и результата Екатерины Константиновой - они лидеры нашей женской команды", - сказал Кравцов.

Также глава СКР отметил, что Виктор Ан только набирает форму, олимпийский чемпион 2014 года сделает ставку на олимпийский сезон. "Считаю, что Виктор постепенно набирает форму, думаю, в этом сезоне он еще прибавит, но главным для него будет следующий - олимпийский", - добавил Кравцов.

Никаких провокаций

Кравцов также сказал, что ажиотаж вокруг российских спортсменов, связанный с обвинениями в нарушении антидопинговых правил, идет на убыль. "Атмосфера сейчас намного мягче, чем весной, когда наших спортсменов обвиняли в употреблении мельдония. Никаких провокаций со стороны болельщиков или спортсменов не было. Они понимают, что эта история политизирована", - отметил глава СКР.

Чемпионат Европы проходил 13-15 января. Награды разыгрывались на каждой из трех индивидуальных дистанций - 1500, 1000 и 500 метров. Затем восемь лучших спортсменов принимали участие в суперфинале на 3000 метров, по итогам которого определились позиции в многоборье. Кроме того, прошли соревнования в эстафетах на дистанции 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин.