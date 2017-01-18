Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что рано или поздно перейдет в клуб НБА

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Милош Теодосич заявил, что рано или поздно перейдет в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Слова 29-летнего серба приводит портал Mozzartsport.

"Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, и однажды я обязательно перейду в НБА, но пока не знаю, в какую команду и на каких условиях. Но пока никаких предметных предложений я не получал", - сказал Теодосич.

В понедельник было объявлено, что Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport. В прошлом году он выиграл с ЦСКА Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в составе сборной Сербии.