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Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что рано или поздно перейдет в клуб НБА

Спорт
18 января, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Разыгрывающий отметил, что предложений от североамериканских команд он не получал
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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Милош Теодосич заявил, что рано или поздно перейдет в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Слова 29-летнего серба приводит портал Mozzartsport.

"Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, и однажды я обязательно перейду в НБА, но пока не знаю, в какую команду и на каких условиях. Но пока никаких предметных предложений я не получал", - сказал Теодосич.

В понедельник было объявлено, что Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport. В прошлом году он выиграл с ЦСКА Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в составе сборной Сербии.

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