Хоккеист "Салавата Юлаева" Лисин установил рекорд скорости на "Мастер-шоу" КХЛ

УФА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Энвер Лисин стал победителем конкурса "Круг на скорость" на "Мастер-шоу", которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он показал время 12,450 секунды, что является рекордом Матчей звезд КХЛ. Его партнеры по команде Востока Дэн Секстон ("Нефтехимик") и Чед Ро ("Куньлунь Ред Стар") показали соответственно результаты 13,233 и 13,424 секунды. Алексей Потапов ("Торпедо") показал время 12,952 секунды, Франсис Паре ("Медвешчак") - 12,940, Иван Телегин (ЦСКА) - 12,839.

Перед началом "Мастер-шоу" 2017 года обладателем рекорда был нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски, который, выступая за "Торпедо", в "Мастер-шоу" 2015 года показал результат 13,178 секунды.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится 22 января.