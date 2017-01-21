Биатлонистка Акимова: нужно много работать над стрельбой из положения стоя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что ей проще стрелять лежа и нужно много работать над стрельбой стоя. Ее слова приводит пресс- служба Союза биатлонистов России (СБР).

В субботу Акимова заняла 16-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. При этом россиянка лидировала после первых двух огневых рубежей.

"В целом впечатления от гонки хорошие, с первого круга мы шли с комфортной скоростью, - сказала Акимова. - Я не боялась выйти вперед и на рубеж пришла первой. У меня быстрая стрельба, поэтому я думала хотя бы немного там отыграть. Лежа мне стрелять проще, чем стоя, к сожалению, стоя пока не все получается, может, психологически было тяжело стрелять, мне надо еще очень много работать над стойкой".

"На тренировках мы работаем над скорострельностью. С этого года очень активно стали работать над стрельбой, я уже многому научилась. Вообще в Антерсельве тяжело стрелять. Здесь трудный подход к стрельбищу, пульсация другая, очень тяжело дышится, все это отражается на стрельбе", - добавила россиянка.

Также Акимова прокомментировала предстоящую женскую эстафету, которая пройдет в воскресенье. "Перед эстафетой функциональное состояние неплохое, думаю, со стрельбой все будет хорошо. Расстановку по этапам мы пока не знаем, но мне без разницы, какой бежать. Каждый этап по-своему интересен и имеет свои нюансы", - подытожила спортсменка.