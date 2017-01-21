Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер Галактионов: сроки и количество команд на Мемориале Гранаткина необходимо менять

Спорт
21 января, 22:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, января. /ТАСС
Турнир прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января, в нем приняли участие 16 команд из 15 стран
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Сроки и формат проведения футбольного турнира Мемориал Гранаткина необходимо менять. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов.

Смотрите также
Футболисты юношеской сборной России выиграли Мемориал Гранаткина

Мемориал Гранаткаина прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января, в турнире приняли участие 16 команд из 15 стран. В финале сборная России обыграла команду Казахстана (1:0), третье место заняли футболисты Санкт-Петербурга.

"Из-за большого количества участников турнир получается очень длинным. Кроме того, клубы опасаются, что сразу после отпуска игроки могут получить травму. Сроки и количество команд необходимо корректировать", - отметил Галактионов.

По его словам, турнир показал, что в сборной России этого возраста есть конкуренция. "На турнире не смогли сыграть 14 человек, плюс перед полуфиналом травму получил нападающий Руденко. Ребята показали, что в команде хорошая конкуренция, абонемента нет ни для кого", - отметил Галактионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
6
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
7
Мадонна призвала противников Трампа к "революции любви"
Темы дня
Реклама