Тренер Галактионов: сроки и количество команд на Мемориале Гранаткина необходимо менять

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Сроки и формат проведения футбольного турнира Мемориал Гранаткина необходимо менять. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов.

Мемориал Гранаткаина прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января, в турнире приняли участие 16 команд из 15 стран. В финале сборная России обыграла команду Казахстана (1:0), третье место заняли футболисты Санкт-Петербурга.

"Из-за большого количества участников турнир получается очень длинным. Кроме того, клубы опасаются, что сразу после отпуска игроки могут получить травму. Сроки и количество команд необходимо корректировать", - отметил Галактионов.

По его словам, турнир показал, что в сборной России этого возраста есть конкуренция. "На турнире не смогли сыграть 14 человек, плюс перед полуфиналом травму получил нападающий Руденко. Ребята показали, что в команде хорошая конкуренция, абонемента нет ни для кого", - отметил Галактионов.