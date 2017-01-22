Российские гандболисты проиграли словенцам в 1/8 финала чемпионата мира

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная России по гандболу проиграла команде Словении со счетом 26:32 в матче 1/8 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире, который проходит во Франции.
В четвертьфинале словенские гандболисты сыграют с победителем матча Германия - Катар.
Главный тренер российской команды Дмитрий Торгованов назвал травмы и судейские ошибки причинами неудачного выступления сборной на турнире. "У нас сломалась игра в защите, - сказал Торгованов в эфире канала "Матч ТВ". - Не знаю, почему во втором тайме нас так судили, у нас очень много вопросов. Нам также было тяжело играть во втором тайме, потому что мы потеряли преимущество. К тому же, у пас не хватило игроков, тех же Сергея Горбока и пашу Атьмана".
Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала.