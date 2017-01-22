Торгованов может покинуть сборную России по гандболу после неудачи на ЧМ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов может покинуть команду после неудачи на чемпионате мира в случае неудовлетворительного отчета. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Российская команда завершила выступление на мировом первенстве, уступив словенцам в матче 1/8 финала со счетом 26:32.

"Нам предстоит серьезный разговор на исполкоме, он должен предшествовать возможным кадровым решениям, - сказал Шишкарев. - Мы заслушаем отчет и будем принимать решение, сейчас не нужно эмоциональных заявлений. Если мы не услышим ответов на вопросы, планов на перспективу и гарантий, то такой вариант (уход Торгованова) не исключен".

Торгованов возглавляет национальную сборную с 2015 года.