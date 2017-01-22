Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова пробились в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В третьем раунде россиянки, "посеянные" на турнире под третьим номером, обыграли швейцарку Викторию Голубич и Кристину Плишкову из Чехии со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

В следующем раунде олимпийские чемпионки 2016 года сыграют с Андреа Главачковой из Чехии и китаянкой Пэн Шуай.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.