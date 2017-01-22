Александр Медведев: НХЛ совершит ошибку, если не отправит своих хоккеистов на Игры-2018

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совершит ошибку, если запретит своим хоккеистам ехать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам рассказал член совета директоров Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России Александр Медведев.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение по приезду игроков лиги на Игры может быть принято в феврале. Нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин в сентябре сообщил, что поедет на Олимпиаду, несмотря на возможное отрицательное решение лиги.

"Проблемы со страховками и чартерами решены, поэтому надо ждать ответа. Будет глубочайшей ошибкой не отправлять своих хоккеистов, так как есть подтвержденная статистика, что в годы Олимпиад интерес к хоккею в Канаде и США, включая финал Кубка Стэнли, был существенно выше. Если они хотят стрелять себе в ногу, пускай стреляют", - сказал Медведев.