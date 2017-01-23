Гончаренко: дисквалифицированный футболист Еременко скучает по ЦСКА

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за употребление кокаина, скучает по игре и партнерам по ЦСКА. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.

"Я довольно часто общаюсь с Ромой. Мы, и он особенно, ждем решение по поданной апелляции. Он очень скучает по команде, по игре в футбол", - сказал Гончаренко.

Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский "Рубин" и киевское "Динамо". В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.