Гончаренко: дисквалифицированный футболист Еременко скучает по ЦСКА

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за употребление кокаина, скучает по игре и партнерам по ЦСКА. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.
29-летний Еременко был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. Отстранение от любой футбольной деятельности действует с октября 2016 года.
"Я довольно часто общаюсь с Ромой. Мы, и он особенно, ждем решение по поданной апелляции. Он очень скучает по команде, по игре в футбол", - сказал Гончаренко.
Еременко выступает за ЦСКА с 2014 года. Ранее он играл за казанский "Рубин" и киевское "Динамо". В активе игрока 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.