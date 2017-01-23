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Тренер Епишин может подать в суд на информатора ARD Дмитриева

Спорт
23 января, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Собеседник ТАСС также отметил, что его никто не отстранял от ведения тренерской деятельности
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский тренер Сергей Епишин подаст в суд на информатора авторов фильма о допинге в российском спорте немецкого канала ARD Андрея Дмитриева, если удостоверится в том, что озвученная информация задевает его честь и достоинство. Об этом Епишин сообщил ТАСС.

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Дмитриев в видеоинтервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, опубликованному на сайте телекомпании в воскресенье, сообщил, что Епишин использует в своей работе допинг, а его спортсмены достигают высоких результатов только благодаря запрещенным препаратам.

"Сначала мне нужно дождаться точного перевода того, что говорилось в фильме, - сказал Епишин. - Но если я пойму, что задеты мои честь и достоинство, то буду защищаться в правовом поле и подам в суд на Дмитриева".

"Комментировать словесный бред, что якобы все спортсмены знают о моей причастности к допингу, я не хочу. Я приму обвинения только от тех людей, которые тренировались непосредственно со мной", - продолжил собеседник ТАСС.

Епишин также отметил, что его никто не отстранял от тренерской деятельности. В настоящее время он тренирует спортсменов, специализирующихся в беге на 800 и 1500 метров. Среди его учеников чемпионка Европы 2015 года Елена Коробкина, серебряный призер чемпионата Европы - 2013

Елена Котульская, победитель командного чемпионата Европы Николай Чавкин.

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