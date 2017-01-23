Бюро исполкома РФС может утвердить Бушманова тренером молодежной сборной во вторник

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) будет обсуждать вопрос нового старшего тренера молодежной сборной России во вторник, единственным кандидатом на данную должность является главный тренер "Спартака-2" 45-летний Евгений Бушманов. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Утверждать тренера может или бюро исполкома, или исполком. Заседание бюро исполкома пройдет во вторник. Кандидатура одна - это Бушманов. Соответственно контракт с тренером будет подписан лишь в случае, если его утвердят", - сказал Симонян.

21 января президент РФС Виталий Мутко сообщил ТАСС, что совмещение Бушмановым постов в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено. Ранее старшим тренером "молодежки" являлся Николай Писарев.

Бушманов возглавил "Спартак-2" в 2013 году. В 2015 году команда, входящая в структуру "Спартака", вышла под его руководством в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Ранее Бушманов входил в тренерские штабы московского "Локомотива" (в 2008 году) и "Химок" (2010).