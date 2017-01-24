Глава оргкомитета ОИ-2018 уверен, что сборная России примет участие в Играх

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборная России сможет выполнить антидопинговые критерии и примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение высказал председатель оргкомитета Игр Ли Хи Пом, слова которого приводит газета USA Today.

Ранее руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что участие России в Играх-2018 зависит от выводов двух комиссий организации.

"С их планом и пониманием того, какие действия предпринимаются, считаю, что они смогут выполнить критерии для участия в Играх, - сказал Ли Хи Пом. - Я не волнуюсь на этот счет, с нашей стороны мы будем полностью соответствовать критериям МОК. Я верю в то, что Россия тоже будет им соответствовать".

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.