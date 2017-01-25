Допинг-проба боксера Вавжика дала положительный результат, бой с Уайлдером не состоится

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-проба польского боксера Анджея Вавжика дала положительный результат, он отстранен от поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на письмо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
Andrzej Wawrzyk, opponent for @BronzeBomber, has failed VADA urine test for anabolic steroid stanazolol. He's out. Replacement foe TBA.— Dan Rafael (@danrafaelespn) 25 января 2017 г.
Две допинг пробы Вавжика показали положительный результат на анаболическое стероидное вещество станозолол. Пробы были взяты у боксера 15-го и 16-го января. Он также имеет право потребовать вскрытие пробы "Б". Отмечается, что будет проведена замена Вавжика.
Поединок был запланирован 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).
Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. При этом WBC разрешил американцу провести добровольную защиту титула. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года.
29-летний Вавжик провел 34 боя в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (19 - нокаутом) и потерпев одно поражение, от Поветкина в 2013 году. 31-летний Уайлдер не знает поражений - 37 побед (36 - нокаутом).