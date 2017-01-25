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Допинг-проба боксера Вавжика дала положительный результат, бой с Уайлдером не состоится

Спорт
25 января, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее был отменен титульный бой Деонтея Уайлдера против Александра Поветкина из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония
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Анджей Вавжик

Анджей Вавжик

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Допинг-проба польского боксера Анджея Вавжика дала положительный результат, он отстранен от поединка за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на письмо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Две допинг пробы Вавжика показали положительный результат на анаболическое стероидное вещество станозолол. Пробы были взяты у боксера 15-го и 16-го января. Он также имеет право потребовать вскрытие пробы "Б". Отмечается, что будет проведена замена Вавжика.

Поединок был запланирован 25 февраля в Бирмингеме (США, штат Алабама).

Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против российского боксера Александра Поветкина 21 мая, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. При этом WBC разрешил американцу провести добровольную защиту титула. Позже WBC принял решение не применять санкции к россиянину, но Уайлдер получил травму и выбыл до конца года.

29-летний Вавжик провел 34 боя в профессиональной карьере, одержав в них 33 победы (19 - нокаутом) и потерпев одно поражение, от Поветкина в 2013 году. 31-летний Уайлдер не знает поражений - 37 побед (36 - нокаутом).

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