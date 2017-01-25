Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" Беленова

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. "Уфе" пригодился бы такой вратарь, как голкипер "Анжи" Александр Беленов, но клуб еще не делал ему официального предложения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор башкирского футбольного клуба Шамиль Газизов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Уфа" ведет переговоры с 30-летним Беленовым.

"Нам пригодился бы такой футболист, мы хотим его видеть у себя. Но официального предложения еще не делали", - сказал Газизов.

Функционер отметил, что в ближайшее время "Уфа" пополнит состав иностранным игроком, имя которого он называть не стал. "Сегодня проходит медобследования один игрок, иностранный. На позицию центрального защитника", - сообщил Газизов.

"Хотим усилить вратарскую позицию и центрального защитника. Все трансферы согласовываются с тренером (Сергеем Семаком - прим. ТАСС)", - сказал гендиректор "Уфы".