Жамнов: "Спартак" не будет оспаривать штраф КХЛ за нецензурные скандирования болельщиков

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Спартак" не будет оспаривать решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать клуб за скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес ЦСКА во время матча регулярного чемпионата. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.
Ранее лига применила санкции к "Спартаку", оштрафовав клуб на 600 тысяч рублей за нарушение одной из статей дисциплинарного регламента лиги.
"Подавать апелляцию мы не собираемся", - сказал Жамнов.
Генеральный менеджер также отметил, что в нынешней ситуации невозможно предотвратить выкрикивание нецензурных выражений фанатами.