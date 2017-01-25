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Жамнов: "Спартак" не будет оспаривать штраф КХЛ за нецензурные скандирования болельщиков

Спорт
25 января, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Спартак" был оштрафован на 600 тысяч рублей
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Алексей Жамнов

Алексей Жамнов

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Спартак" не будет оспаривать решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать клуб за скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес ЦСКА во время матча регулярного чемпионата. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

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ХК "Спартак" оштрафован на 600 тыс. рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений

Ранее лига применила санкции к "Спартаку", оштрафовав клуб на 600 тысяч рублей за нарушение одной из статей дисциплинарного регламента лиги.

"Подавать апелляцию мы не собираемся", - сказал Жамнов.

Генеральный менеджер также отметил, что в нынешней ситуации невозможно предотвратить выкрикивание нецензурных выражений фанатами.

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