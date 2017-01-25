Жамнов: "Спартак" не будет оспаривать штраф КХЛ за нецензурные скандирования болельщиков

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Спартак" не будет оспаривать решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать клуб за скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес ЦСКА во время матча регулярного чемпионата. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Ранее лига применила санкции к "Спартаку", оштрафовав клуб на 600 тысяч рублей за нарушение одной из статей дисциплинарного регламента лиги.

"Подавать апелляцию мы не собираемся", - сказал Жамнов.

Генеральный менеджер также отметил, что в нынешней ситуации невозможно предотвратить выкрикивание нецензурных выражений фанатами.