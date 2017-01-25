Фанаты ХК "Спартак" пообещали не скандировать нецензурные выражения на матчах КХЛ

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МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фанаты "Спартака" пообещали, что больше не будут ругаться матом на матчах команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал глава службы безопасности красно-белых Роман Морозов.
"Спартак" был оштрафован КХЛ на 600 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений в последнем матче чемпионата лиги с ЦСКА.
"Мы проводим работу по предотвращению таких случаев. Только что поговорили с фанатами, они пообещали, что не будут больше этого делать", - сказал Морозов.
Следующий матч "Спартак" проведет дома в среду со СКА. Игра начнется на МСА "Лужники" в 19:30 мск.