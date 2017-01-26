Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).
В полуфинале Уильямс, "посеянная" на турнире под 13-м номером, обыграла соотечественницу Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
"Для меня эта победа значит очень многое, учитывая как хорошо играла Вандевеге в этом матче, - сказала Уильямс по окончании встречи. - Хотела бы я сыграть в финале против сестры? Мне бы больше всего хотелось видеть именно ее на другой стороне корта в субботу".
Уильямс впервые с 2009 года вышла в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде, тогда она играла в решающем матче Уимблдона. 36-летняя американка станет второй самой возрастной теннисисткой, которая сыграет в финале турнира Большого шлема. Рекорд принадлежит Мартине Навротиловой, которая в 1994 году в возрасте 37 лет играла в финале Уимблдона.
В финале Открытого чемпионата Австралии американка встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США, 2) - Марьяна Лучич-Барони (Хорватия).