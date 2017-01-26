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Михайлов: перед сборной России стоит задача сохранить лидерство в мировом фехтовании

Спорт
26 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В четверг Александр Михайлов на безальтернативной основе был переизбран на пост главы ФФР, который он занимает с 2009 года
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Женская сборная России по фехтованию на саблях

Женская сборная России по фехтованию на саблях

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Задача сохранения лидерства в мировом фехтовании будет стоять перед сборной России в новом олимпийском цикле. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

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В четверг Михайлов на безальтернативной основе был переизбран на пост главы ФФР, который он занимает с 2009 года.

"Видимо, мое переизбрание означает признание регионами моей удовлетворительной работы на благо российского фехтования, - сказал Михайлов. - Постараюсь и дальше качественно выполнять свою работу во главе ФФР. Будем стремиться не снижать оборотов. Наша главная задача - сохранение лидерства в мировом фехтовании".

На Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские фехтовальщики завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Победителями Игр стали саблистка Яна Егорян и рапиристка Инна Дериглазова, а также команды саблисток и рапиристов. Серебро Игр завоевала саблистка Софья Великая, а бронзовые медали достались Тимуру Сафину (рапира) и женской сборной шпажисток.

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