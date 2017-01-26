Михайлов: Поздняков сможет успешно решать задачи в ОКР благодаря опыту работы в ФФР

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Станислав Поздняков сможет успешно решать задачи на посту первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) благодаря опыту, полученному за годы работы в федерации. Такое мнение ТАСС высказал президент ФФР Александр Михайлов.

Поздняков покинул пост первого вице-президента ФФР по итогам отчетно-выборной конференции организации, которая прошла в четверг в Москве.

"Пост первого вице-президента ФФР упразднен с уходом Станислава Позднякова в связи с его новым постом в ОКР, - сказал Михайлов. - С одной стороны, мне очень жаль, что мой ближайший соратник и помощник покинул этот пост, потому что он подразумевает большой объем работы, и Станислав с ней успешно справлялся. Но, с другой стороны, люди должны расти".

"Мне очень приятно, что мой коллега стал первым вице-президентом ОКР, - добавил Михайлов. - У него появился достаточный опыт за годы работы в ФФР, который позволит ему успешно решать задачи в ОКР".

Поздняков занял пост первого вице-президента ОКР в декабре 2016 года.

Глава федерации также заявил, что российский специалист будет назначен старшим тренером сборной России по фехтованию на рапирах.

Ранее этот пост покинул итальянский специалист Стефано Чериони.

"Пока могу сказать одно: старшим тренером по рапире будет наш соотечественник, - сказал Михайлов. - Больше никаких изменений в тренерском штабе российских команд не предвидится".

Под руководством Чериони российские рапиристы завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.