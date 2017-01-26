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Михайлов: Поздняков сможет успешно решать задачи в ОКР благодаря опыту работы в ФФР

Спорт
26 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Глава ФФР также заявил, что российский специалист будет назначен старшим тренером сборной России по фехтованию на рапирах
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Станислав Поздняков

Станислав Поздняков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Станислав Поздняков сможет успешно решать задачи на посту первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) благодаря опыту, полученному за годы работы в федерации. Такое мнение ТАСС высказал президент ФФР Александр Михайлов.

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Поздняков покинул пост первого вице-президента ФФР по итогам отчетно-выборной конференции организации, которая прошла в четверг в Москве. 

"Пост первого вице-президента ФФР упразднен с уходом Станислава Позднякова в связи с его новым постом в ОКР, - сказал Михайлов. - С одной стороны, мне очень жаль, что мой ближайший соратник и помощник покинул этот пост, потому что он подразумевает большой объем работы, и Станислав с ней успешно справлялся. Но, с другой стороны, люди должны расти".

"Мне очень приятно, что мой коллега стал первым вице-президентом ОКР, - добавил Михайлов. - У него появился достаточный опыт за годы работы в ФФР, который позволит ему успешно решать задачи в ОКР".

Поздняков занял пост первого вице-президента ОКР в декабре 2016 года.

 

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Глава федерации также заявил, что российский специалист будет назначен старшим тренером сборной России по фехтованию на рапирах.

Ранее этот пост покинул итальянский специалист Стефано Чериони.

"Пока могу сказать одно: старшим тренером по рапире будет наш соотечественник, - сказал Михайлов. - Больше никаких изменений в тренерском штабе российских команд не предвидится".

Под руководством Чериони российские рапиристы завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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