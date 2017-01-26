Сторона Азмуна полностью удовлетворена решением ФИФА по спору с "Рубином"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сторона иранского футболиста "Ростова" Сердара Азмуна полностью удовлетворена решением палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) по спору игрока с казанским "Рубином". Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
"Мы полностью удовлетворены результатом, это полная победа. Заявления тех, кто говорил о якобы поддельном контракте Азмуна с "Ростовом", были полностью опровергнуты", - отметил юрист.
"Палата по разрешению ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну - и касательно компенсации, и касательно санкций. Палата постановила, что при расторжении контракта с "Рубином" со стороны Азмуна никаких нарушений допущено не было. Кроме того, палата обязала "Рубин" выплатить Азмуну задолженность по зарплате", - отметил Прокопец.
По словам Прокопца, "Рубин" должен выплатить Азмуну задолженность в течение 30 дней. Сумму долга юрист при этом не назвал.
"Ростов" арендовал Азмуна у "Рубина" летом 2015 года до конца сезона-2015/16. Летом 2016 года иранский игрок проигнорировал сбор "Рубина" и подписал двухлетний контракт с "Ростовом". По мнению футболиста, "Рубин" нарушал договоренности, не соглашаясь отпускать его в "Ростов", несмотря на то, что ростовчане предлагали сумму, прописанную в его соглашении с казанским клубом в качестве отступных.
"Рубин" попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку "Ростова", подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. "Рубин" и Азмун обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.