Футболисты ЦСКА Акинфеев, Тошич и Натхо в ближайшие дни будут тренироваться индивидуально

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в начале второго учебно-тренировочного сбора будут тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по плановой индивидуальной программе. О сроках их возвращения в строй пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.

Второй сбор армейцев проходит в испанском Кампоаморе и завершится 7 февраля. В чемпионате России ЦСКА проведет первый матч после зимней паузы 4 марта дома против петербургского "Зенита".