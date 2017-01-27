Футболисты ЦСКА Акинфеев, Тошич и Натхо в ближайшие дни будут тренироваться индивидуально

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Футболисты ЦСКА Акинфеев, Тошич и Натхо в ближайшие дни будут тренироваться индивидуальноСпорт 27 января, 19:59
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в начале второго учебно-тренировочного сбора будут тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
"Игорь Акинфеев, Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по плановой индивидуальной программе. О сроках их возвращения в строй пресс-служба ЦСКА сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.
Второй сбор армейцев проходит в испанском Кампоаморе и завершится 7 февраля. В чемпионате России ЦСКА проведет первый матч после зимней паузы 4 марта дома против петербургского "Зенита".