Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского ВК "Динамо"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского волейбольного клуба "Динамо". Об этом он сообщил журналистам.

Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

"Насколько я понял, у них действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос. В свое время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо будет с этим разобраться", - сказал Патрушев.

В среду краснодарская команда уступила московскому "Динамо" в матче Лиги чемпионов со счетом 2-3.