Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского ВК "Динамо"

Спорт
28 января, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев
Поделиться
Материал из 1 страницы
Николай Патрушев

Николай Патрушев

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского волейбольного клуба "Динамо". Об этом он сообщил журналистам.

Смотрите также
Игроки краснодарского "Динамо"
Тренер: руководство ВК "Динамо" обещало решить финансовую проблему до конца января

Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

"Насколько я понял, у них действительно сложная ситуация, поэтому сейчас рассматриваем этот вопрос. В свое время мы им помогали с точки зрения того, чтобы у них были спонсоры. Вот сейчас мне не совсем ясно, насколько спонсоры выполняют свои обязательства и насколько эффективно работает руководство клуба. Надо будет с этим разобраться", - сказал Патрушев.

В среду краснодарская команда уступила московскому "Динамо" в матче Лиги чемпионов со счетом 2-3.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама