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Игрок ВК "Динамо" Пантелеймоненко приостановил трудовую деятельность в клубе из-за долгов

Спорт
28 января, 18:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
35-летний волейболист является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе "Белогорья"
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МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Доигровщик краснодарского волейбольного "Динамо" Максим Пантелеймоненко приостановил трудовую деятельность в связи с многомесячными задержками по выплате заработной платы в клубе. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Касторнов.

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Ранее сообщалось, что волейболисты и персонал краснодарского клуба не получают зарплату в течение полугода. В субботу игроки "Динамо" в знак протеста бойкотировали матч 17-го тура чемпионата России с "Енисеем".

"Максим Пантелеймоненко некоторое время назад приостановил трудовую деятельность в связи с финансовой ситуацией в клубе", - сказал агент.

35-летний волейболист является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе белгородского "Белогорья".

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