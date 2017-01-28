Игрок ВК "Динамо" Пантелеймоненко приостановил трудовую деятельность в клубе из-за долгов

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Доигровщик краснодарского волейбольного "Динамо" Максим Пантелеймоненко приостановил трудовую деятельность в связи с многомесячными задержками по выплате заработной платы в клубе. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Касторнов.

Ранее сообщалось, что волейболисты и персонал краснодарского клуба не получают зарплату в течение полугода. В субботу игроки "Динамо" в знак протеста бойкотировали матч 17-го тура чемпионата России с "Енисеем".

"Максим Пантелеймоненко некоторое время назад приостановил трудовую деятельность в связи с финансовой ситуацией в клубе", - сказал агент.

35-летний волейболист является победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе белгородского "Белогорья".