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Волейболистки краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России

Спорт
29 января, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Игроки не вышли на матч против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей по зарплате
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Волейболистки "Динамо"

Волейболистки "Динамо"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Краснодара бойкотировал матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

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Команде засчитано техническое поражение со счетом 0-3.

"Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани", - говорится в сообщении.

Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.

Ранее стало известно, что игроки и персонал женской команды "Динамо" не получают зарплату на протяжении семи месяцев. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила ТАСС невыплату зарплат в женской команде "Динамо". Команда занимает четвертое место в турнирной таблице первенства России.

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