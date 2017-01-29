Волейболистки краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Краснодара бойкотировал матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
Команде засчитано техническое поражение со счетом 0-3.
"Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани", - говорится в сообщении.
Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.
Ранее стало известно, что игроки и персонал женской команды "Динамо" не получают зарплату на протяжении семи месяцев. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила ТАСС невыплату зарплат в женской команде "Динамо". Команда занимает четвертое место в турнирной таблице первенства России.