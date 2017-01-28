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Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"

Спорт
28 января, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Краснодарской команде засчитано техническое поражение
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Болельщики "Динамо"

Болельщики "Динамо"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против красноярского "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Мужская команда "Динамо" (Краснодар) бойкотировала матч с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба", - говорится в сообщении. 

Краснодарской команде засчитано техническое поражение.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила ТАСС невыплату зарплат в женской команде "Динамо".

Волейболисты "Динамо" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, потерпев 16 поражений в 17 матчах..

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