Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против красноярского "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"Мужская команда "Динамо" (Краснодар) бойкотировала матч с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба", - говорится в сообщении.

Краснодарской команде засчитано техническое поражение.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила ТАСС невыплату зарплат в женской команде "Динамо".

Волейболисты "Динамо" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, потерпев 16 поражений в 17 матчах..

Мужская команда #ДинамоКраснодар бойкотировала матч с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.

Счет: 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) — VC DINAMO KRASNODAR (@DinamoKrasnodar) 28 января 2017 г.