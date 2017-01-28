Федерация: угроза снятия волейбольного клуба "Динамо" с чемпионата России существуетСпорт 28 января, 18:09
Лебедева в понедельник обсудит с адвокатом апелляцию в CAS на лишение двух медалей ОИСпорт 28 января, 18:07
Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против "Енисея"Спорт 28 января, 17:53
Российские саночники Денисьев и Антонов стали шестыми на ЧМ в двойкахСпорт 28 января, 17:39
Власти края: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готовоСпорт 28 января, 17:37
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка АнглииСпорт 28 января, 17:36
Организатор: шахматный фестиваль Moscow Open может дать миру новых КарякиныхСпорт 28 января, 17:32
Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложноСпорт 28 января, 17:25
Футболист Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКАСпорт 28 января, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Волейболисты краснодарского "Динамо" бойкотировали матч чемпионата России против красноярского "Енисея" из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
"Мужская команда "Динамо" (Краснодар) бойкотировала матч с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба", - говорится в сообщении.
Краснодарской команде засчитано техническое поражение.
Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила ТАСС невыплату зарплат в женской команде "Динамо".
Волейболисты "Динамо" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, потерпев 16 поражений в 17 матчах..
Мужская команда #ДинамоКраснодар бойкотировала матч с "Енисеем", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.— VC DINAMO KRASNODAR (@DinamoKrasnodar) 28 января 2017 г.
Счет: 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)