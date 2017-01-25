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Игрок: волейболистки краснодарского "Динамо" надеются на лучшее в сложившейся ситуации

Спорт
25 января, 21:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев
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Игроки краснодарского "Динамо"

Игроки краснодарского "Динамо"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Волейболистки краснодарского "Динамо" надеются на лучший исход в сложившейся финансовой ситуации в клубе. Об этом журналистам сообщила игрок команды Мария Перепелкина.

Ранее стало известно, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев. Волейболистки обратились в открытом письме с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву.

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В среду волейболистки краснодарского клуба уступили московскому "Динамо" в матче Лиги чемпионов со счетом 2-3.

"В нашей слоившейся ситуации тяжело настраиваться на матчи и выходить на площадку, думаю, поэтому старт такой и получился. Но мы, несмотря ни на что, хотели сегодня выиграть, мы хотим играть, хотим бороться. Мы - спортсмены и победы очень нравятся нам всем, поэтому удалось навязать борьбу", - сказала Перепелкина.

"С каждым разом все тяжелее и тяжелее выходить на матчи, тренироваться. На этой неделе была запланирована встреча нашего директора и губернатора, нам обещали встречу с вице-губернатором, но пока ничего не произошло. Мысли разные присутствуют, мы ждем и надеемся на лучшее, а как дальше будет - покажет время", - добавила она.

Следующий матч "Динамо" проведет 29 января в чемпионате России в гостях против одноименного казанского клуба.

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