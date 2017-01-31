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Российские спортсмены завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

Спорт
31 января, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую награды
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© almaty2017.com

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль во второй соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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Всего во второй день было разыграно девять комплектов наград из запланированных 11. Соревнования по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью были перенесены из-за непогоды.

В составе российской сборной обладателями золота стали лыжники Анна Нечаевская и Дмитрий Ростовцев (в гонках преследования), конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1500 м) и сноубордист Богдан Богданов (в параллельном слаломе), для которого эта победа стала второй на нынешней Универсиаде.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 17 наград - восемь золотых, семь серебряных и две бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана, у которой два золота, два серебра и четыре бронзы, на третьем - сборная Китая (2-1-2).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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