Профсоюз: ХК "Сочи" на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябре

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" на сегодняшний день выплатил игрокам 20 процентов от заработной платы в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза игроков лиги Андрей Коваленко.
Ранее генеральный директор клуба Сергей Воропаев сообщил ТАСС, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь и в ближайшее время должен выплатить все сумму, а невыплата связана с техническими моментами.
"Прежде чем сказать, будет ли погашена задолженность или нет, мне нужно дождаться ответа от гендиректора. Мы послали запрос с целью узнать, когда эта задолженность будет погашена, - сказал Коваленко. - На сегодняшний день я знаю, что они выплатили 20 процентов от всей зарплаты в первой половине октября. Больше зарплаты у игроков не было".
Официальных заявлений от игроков в профсоюз на сегодняшний день не поступало, сообщил Коваленко.
"Мы знаем из своих источников, что задолженность есть, пытаемся выяснить это у руководителей клуба. В соответствии с ответом руководства будет работать дальше: просить игроков писать заявления, либо общаться с руководством. Но летом я разговаривал по поводу премиальных с генеральным директором. Он сказал, что до середины октября они их закроют, так и получилось", - отметил он.
"Если они говорят, что так и есть, неделю можно и подождать", - добавил глава профсоюза.