Вице-президент ПКР: первоочередной задачей является восстановление членства в МПК

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Первоочередная задача Паралимпийского комитета России (ПКР) - восстановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), заявила ТАСС вице-президент ПКР Рима Баталова.
30 января исполнительный комитет МПК не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года. В пресс-релизе МПК от 31 января говорится, что вопрос восстановления ПКР будет обсуждаться в мае на исполкоме организации.
"Критерии по восстановлению мы выполняем. До этого МПК писал, что может разрешить участвовать россиянам в Паралимпийских играх по остаточному принципу, то есть если кто-то откажется. Сейчас первоочередная задача - восстановить членство ПКР", - сказала Баталова.
"Если не входишь в состав МПК, то не имеешь права выступать, не имеешь голоса, никто тебя слушать не будет. Если мы хотим сотрудничать и продолжать работу, нужно восстановиться", - подытожила Баталова.
7 августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение было принято по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.