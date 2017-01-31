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Слушания по иску Гончаровой и других российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 марта

Спорт
31 января, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Сообщалось, что данный иск будет рассмотрен по стандартной процедуре
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Маргарита Гончарова

Маргарита Гончарова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) заслушает иски Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (МПК) 15 марта. Об этом сообщается на сайте суда.

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В августе прошлого года МПК принял решение об отстранении россиян от Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. В сентябре 34 российских спортсмена, в том числе Гончарова, подали объединенный иск в CAS. Однако МПК отказал паралимпийцам в ускоренном рассмотрении иска в суде, в результате чего они лишились шансов выступить в Бразилии. Сообщалось, что данный иск будет рассмотрен по стандартной процедуре.

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