Боксер Ковалев хотел бы в ближайшее время начать подготовку к следующему бою

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Сергей Ковалев хотел бы начать подготовку к следующему бою в ближайшее время. Об этом Ковалев сообщил журналистам.
"Хотелось бы уже начать готовиться к бою. Планирую 22 февраля отправиться в США. Но если не успею решить в России все дела, то процесс отъезда может затянуться", - сказал Ковалев.
В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), WBO и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.