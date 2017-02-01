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Зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских футбольных чемпионатах

Спорт
1 февраля, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Самым дорогим трансфером зимы стал переход бразильца Оскара из английского "Челси" в "Шанхай СИПГ" за €60 млн
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Полузащитник Оскар, перешедший из "Челси" в китайский клуб "Шанхай СИПГ"

Полузащитник Оскар, перешедший из "Челси" в китайский клуб "Шанхай СИПГ"

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зимний регистрационный период завершился в ведущих европейских футбольных чемпионатах в ночь на среду. Как и летом 2016 года, особенно щедрым игроком на трансферном рынке оказался Китай, чьи клубы за огромные деньги приобрели несколько европейских и южноамериканских звезд футбола.

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Шанхайские рекорды

Самым дорогим трансфером - причем не только этой зимы, а вообще за все время существования зимних трансферных окон в футболе - стал переход бразильского полузащитника Оскара из английского "Челси" в "Шанхай СИПГ": китайский клуб заплатил за 25-летнего футболиста €60 млн. А вот "Шанхай Шеньхуа" сделал аргентинского нападающего Карлоса Тевеса футболистом с самой высокой зарплатой в истории - до него €37,5 млн в год за счет непосредственно контракта с клубом не зарабатывал никто.

Расточительность привела китайский футбол к ужесточению лимита на легионеров - теперь китайским командам в чемпионате страны нельзя выпускать на поле больше трех иностранцев. Из-за искусственных ограничений скакнули цены на китайских игроков - к примеру, "Хэбэй Чайна Форчун" приобрел у "Бэйцзинь Гоань" полузащитника сборной Китая Чжана Чжэндуна за €20,44 млн притом, что рыночная стоимость игрока, согласно transfermarkt.de, составляет €475 тыс.

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Французские транжиры

Траты европейских клубов - скромнее; но впечатляющие с финансовой да и спортивной точки зрения переходы все же были - например, ПСЖ приобрел у немецкого "Вольфсбурга" полузащитника Юлиана Дракслера за €40 млн. Также ПСЖ, который в феврале-марте ждет сражение с испанской "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов, на €30 млн пополнил бюджет португальской "Бенфики", купив 20-летнего форварда Гонсало Гуэдеша. Также можно отметить переход, случившийся в английской премьер-лиге - "Эвертон" за €22,3 млн приобрел у "Манчестер Юнайтед" французского полузащитника Моргана Шнайдерлина.

Вновь отличился "Манчестер Сити" заплативший €32 млн "Палмейрасу" за нападающего Габриэла Жесуса, который в свои 19 лет забил уже пять голов за сборную Бразилии. Солидно потратился "Марсель", выложивший английскому "Вест Хэму" за полузащитника сборной Франции Димитри Пайета €29,3 млн. Очень серьезную сумму, что нехарактерно для французских клубов (кроме ПСЖ, "Монако", а теперь и "Марселя"), потратил этой зимой и "Лион", отдавший английскому "Манчестер Юнайед" 16 млн евро за голландского полузащитника Мемфиса Депая.

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Для России еще все впереди

Трансферное окно закрылось в 45 чемпионатах - Австрии, Азербайджана, Албании, Англии, Андорры, Афганистана, Бельгии, Ботсваны, Виргинских островов, Гайаны, Германии, Гибралтара, Греции, Дании, Египта, Иордании, Испании, Италии, Катара, Кении, Кипра, Косова, Кувейта, Лесото, Люксембурга, Маврикия, Макао, Мальты, Мексики, Нидерландов, Нигера, Пакистана, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Ирландии, островов Теркс и Кайкос, Тринидада и Тобаго, Турции, Уганды, Украины, Уэльса, Франции, Шотландии, Южной Африки, Ямайки. В Португалии трансферное окно закроется 2 февраля, в России - 24-го, в Китае - 28-го, в Казахстане - 3 апреля.

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