Центр спортивной медицины и антидопингового контроля планируют создать в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Центр спортивной медицины и антидопингового контроля может начать работу в Татарстане. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства по делам молодежи и спорту республики сообщил министр Владимир Леонов.

"Сегодня мы в рамках визита в Казань министра спорта России Павла Колобкова презентуем ему наше видение. Мы планируем здесь сделать некие лаборатории, некие медицинские центры, которые будут позволять осуществлять медицинскую диагностику как наших спортсменов, так и спортсменов, которые приезжают в Татарстан в большом количестве на сборы", - сказал Леонов.

Рассматриваются два возможных места размещения - во Дворце водных видов спорта и в рамках обновленного здания Центра гребных видов спорта. Как сообщил Леонов ТАСС, правительство Татарстана и министерство спорта республики с точки зрения инфраструктуры, помещений и специалистов готовы к реализации такого проекта. Нужна федеральная поддержка для приобретения оборудования и внедрения технологий. Пока сумму финансирования Леонов не назвал.

По словам Леонова, это должен быть совместный проект между республикой Татарстан, министерством спорта России и ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством). Проект центра планируется реализовать в 2017 году.