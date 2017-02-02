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Футболисты "Бетиса" поддержали украинского форварда Зозулю

Спорт
2 февраля, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В среду "Райо Вальекано" отменил аренду форварда "Бетиса" Зозули из-за недовольства болельщиков команды его правыми политическими взглядами
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Роман Зозуля

Роман Зозуля

© AP Photo/Efrem Lukatsky

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Футболисты испанского "Бетиса" выразили поддержку украинскому форварду Роману Зозуле, который не может принимать участие в официальных матчах до конца текущего сезона. Заявление игроков опубликовано на официальном сайте команды.

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В среду "Райо Вальекано" отменил аренду форварда "Бетиса" Зозули из-за недовольства болельщиков команды его правыми политическими взглядами. Зозуля не сможет выходить на поле до окончания нынешнего сезона из-за того, что "Бетис" уже исключил его из заявки и не сможет заново заявить из-за закрытия трансферного окна.

"Мы выражаем свое возмущение теми событиями, которые происходят в последние часы с нашим товарищем Романом Зозулей. Возникшая ситуация крайне серьезна, мы думаем, что любой из нас мог быть жертвой подобного обращения. Мы знаем, что профсоюз игроков уже действует, чтобы отстоять право нашего партнера продолжать заниматься своей профессией в нормальных условиях. Со своей стороны, мы выражаем полную поддержку Роману и его семье", - говорится в заявлении.

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AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатов

Во вторник стало известно, что "Райо Вальекано" арендовал Зозулю у "Бетиса", несмотря на недовольство фанатов. Сообщалось, что руководство клуба не стало обращать внимания на позицию болельщиков и заключило соглашение с футболистом, позже фанаты вывесили на базе клуба баннеры с требованием исключения Зозули и отставки президента команды. В четверг Федерация футбола Украины заявила, что обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Королевскую испанскую футбольную федерацию по делу Зозули.

Сам Зозуля опровергал обвинения фанатов, заявив, что "он горд присоединиться к большому клубу". Зозуля перешел в "Бетис" из украинского "Днепра" летом 2016 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За "Бетис" он сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 150 минут.

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