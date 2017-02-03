Трефилов: многие гандболистки сборной России расслабились после победы на ОИ

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многие гандболистки сборной России, ставшие чемпионками Олимпийских игр 2016 года, после победы сбавили обороты и выглядят не лучшим образом. Такое мнение на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) высказал главный тренер команды Евгений Трефилов.

Заседание исполкома федерации проходит в пятницу в здании Олимпийского комитета России.

"Олимпийская сборная сейчас выглядит не самым лучшим образом. Многие сбросили обороты, тренируются спустя рукава, и даже в своих командах они не самые лучшие", - отметил Трефилов.

На чемпионате Европы сборная России заняла седьмое место, которое дало возможность сыграть в стыковых матчах с командой Польши за право принять участие в чемпионате мира 2017 года. "Нам попался не самый приятный соперник - Польша. Подготовка тоже не самая лучшая, нам негде проводить тренировочный сбор. Страшно, что с колес берем новых игроков, а ведь мы помним, что молодежь не смогла показать себя на чемпионате Европы, так как у нее очень маленький запас турнирной прочности. Получается, что к игре с Польшей мы подойдем без подготовки", - сказал Трефилов.

Первый стыковой матч пройдет в России между 9 и 11 июня, второй будет сыгран в Польше в между 13 и 15 июня.