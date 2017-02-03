Олимпийская чемпионка по гандболу Ильина имеет серьезные проблемы со спиной

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гандболистка сборной России и команды "Ростов-Дон" Екатерина Ильина имеет серьезные проблемы со спиной. Об этом на заседании исполкома Федерации гандбола России (ФГР) сообщил генеральный директор ростовской команды Антон Ревенко.

Ильина, которая в составе сборной России стала чемпионкой Олимпиады 2016 года, из-за травмы пропустила чемпионат Европы. Российская команда заняла седьмое место на континентальном первенстве.

"У Кати очень серьезная проблема со спиной, она связана с отсутствием отдыха и перенапряжением после олимпийского цикла. До сих пор присутствует боль в ноге, связанная со спиной. В ближайшие дни будет создана программа восстановления на 10-12 дней, после которой будет видно, что делать дальше", - сказал Ревенко.