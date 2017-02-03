"Райо Вальекано" гарантирует безопасность футболисту Зозуле и предлагает играть за клуб

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" гарантирует безопасность украинскому форварду Роману Зозуле, если игрок решит продолжить карьеру в их команде. Об этом сообщается в заявлении испанского клуба.

В среду "Райо Вальекано" отменил аренду Зозули из испанского "Бетиса" из-за недовольства болельщиков команды его правыми политическими взглядами. Зозуля не сможет выходить на поле до окончания нынешнего сезона из-за того, что "Бетис" уже исключил его из заявки и не сможет заново заявить из-за закрытия трансферного окна. Фанаты "Райо", недовольные переходом Зозули, устраивали митинги перед офисом клуба, вывешивали на базе команда баннеры с требованием исключения Зозули и отставки президента клуба, а также угрожали футболисту.

"После встречи клуба с представителями руководства чемпионата Испании и профсоюзом футболистов клуб обращается с заявлением, что мы работаем вместе, занимаем твердую позицию и не поддаемся давлению некоторых. На встречи была достигнута договоренность, при которой игроку гарантируется безопасность в развитии его профессиональной деятельности и в его частной жизни. Со своей стороны игрок, зная об этих условиях и обязательствах со стороны клуба, лиги и профсоюза, в течении следующих дней должен принять решение о своем будущем и огласить его в понедельник", - говорится в сообщении.

В четверг Федерация футбола Украины заявила, что обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Королевскую испанскую футбольную федерацию по делу Зозули, а футболисты испанского "Бетиса" выступили с письмом- поддержки в адрес футболиста.

Сам Зозуля опровергал обвинения фанатов, заявив, что "он горд присоединиться к большому клубу". Зозуля перешел в "Бетис" из украинского "Днепра" летом 2016 года в качестве свободного агента, подписав контракт на три года. За "Бетис" он сыграл шесть матчей, проведя на поле в общей сложности 150 минут.