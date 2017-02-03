Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по очкам в одном сезоне чемпионата России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Сергей Мозякин установил рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне чемпионата России.

35-летний форвард в домашнем матче с санкт-петербургским СКА отметился хет-триком, набрав 84 очка (47+37) и установив рекорд чемпионатов России по количеству набранных очков в одном сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Алексею Морозову, который в сезоне-2006/07 в составе казанского "Ак Барса" набрал 83 очка.

19 января нападающий побил рекорд по количеству заброшенных шайб (37) в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, установленный американцем Стивом Мозесом (36) в сезоне-2014/15 в составе финского "Йокерита". 1 февраля - рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, принадлежавший Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского "Салавата Юлаева" набрал 80 очков.

В сентябре 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый им 13 сентября в ворота минского "Динамо", стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб. Сейчас на счету Мозякина 471 шайба в чемпионатах России с учетом плей-офф (137 в суперлиге + 334 в КХЛ).

Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в "Атлант", в 2011-м - в "Металлург". В декабре 2016 года в матче против "Барыса" Мозякин забросил 220-ю шайбу за "Металлург" и стал лучшим снайпером хоккейного клуба в истории. Предыдущим рекордсменом был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах. Ранее Мозякин стал лучшим бомбардиром команды, также превзойдя Корешкова, в активе которого значилось 436 очков, сейчас на счету Мозякина с учетом плей-офф 478 очков за "Металлург" (235 шайб + 243 передачи).

Всего на счету Мозякина 866 очков в регулярных чемпионатах России (270 в Суперлиге + 596 в КХЛ), а также еще 133 в плей-офф чемпионатов России (15 в Суперлиге + 118 в КХЛ). Он является рекордсменом по этому показателю, второй результат у завершившего карьеру Максима Сушинского - 818 очков. Самым результативным для Мозякина стал сезон-2013/14, когда в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 73 очка (34 + 39), а затем в 21 матче плей-офф еще 33 (13 + 20).

Мозякин в составе "Металлурга" является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16). Со сборной России форвард дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009). Всего, дебютировав за национальную команду в сезоне-2003/04, он сыграл в 216 матчах во всех турнирах и набрал 174 очка (92+82).