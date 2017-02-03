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Министр внутренних дел РФ Колокольцев возглавил попечительский совет ВФСО "Динамо"

Спорт
3 февраля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
По словам председателя общества "Динамо" Владимир Стржалковский пожелал успехов министру
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев избран председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба общества.

Избрание нового председателя состоялось на заседании попечительского совета ВФСО "Динамо" в пятницу.

"Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почетную должность действующего министра еще раз подтверждает значимость "Динамо" для нашей великой страны", - говорится в сообщении.

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