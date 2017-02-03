Министр внутренних дел РФ Колокольцев возглавил попечительский совет ВФСО "Динамо"

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев избран председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба общества.
Избрание нового председателя состоялось на заседании попечительского совета ВФСО "Динамо" в пятницу.
"Председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избрание на эту почетную должность действующего министра еще раз подтверждает значимость "Динамо" для нашей великой страны", - говорится в сообщении.