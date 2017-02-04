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РФС рассмотрит возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в 2019 году

Спорт
4 февраля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Ранее заинтересованность в проведении на своем новом стадионе Суперкубка УЕФА выражал ЦСКА
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Стадион "Лужники" - единственная российская арена, принимавшая финалы еврокубков

Стадион "Лужники" - единственная российская арена, принимавшая финалы еврокубков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит возможность подать заявку на проведение в 2019 году финала одного из еврокубковковых турниров. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительный список претендентов на проведение в сезоне-2018/19 четырех финалов - Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и женской Лиги чемпионов. В августе генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил ТАСС, что армейский клуб хочет принять на своем новом стадионе Суперкубок УЕФА и уже обозначил свой интерес УЕФА. Гендиректор армейцев уточнил, что произойдет это не раньше 2019 года.

"Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность, - прокомментировал ситуацию Мутко. - Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам".

Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. До 27 января национальные федерации могли выразить предварительный интерес, который, однако, не имеет юридической силы. Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.

Россия дважды принимала финалы еврокубков, и оба раза встречи проходили на московском стадионе "Лужники" - Кубка УЕФА сезона-1998/99 между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" (3:0) и Лиги чемпионов сезона-2007/08 между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 в серии пенальти).

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