Фазель проведет переговоры с советом IIHF по участию игроков НХЛ в Играх-2018

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на следующей неделе проведет переговоры с членами совета IIHF и представителями команд-участниц олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане по вопросу о выступлении игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде-2018. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что такое решение может быть принято к середине марта. "На следующей неделе я буду разговаривать с советом IIHF и участниками олимпийского турнира. Мы обсудим возможный дэдлайн, потому что время бежит слишком быстро", - сказал Фазель.

Глава IIHF вместе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом встречался в Нью- Йорке с комиссионером лиги Гэри Бэттменом. "Это была встреча двух очень сильных личностей (Баха и Бэттмена - прим. ТАСС), которые провели конструктивный разговор. Но это были не переговоры, а своего рода встреча вежливости. Для Бэттмена приостановить сезон на 2,5 недели - это сложное решение, но мы не сдаемся", - подчеркнул Фазель.

IIHF, МОК и профсоюз хоккеистов лиги уже давно ведут переговоры по участию игроков в Олимпиаде 2018 года. Ранее говорилось, что основной проблемой, из-за которой хоккеисты могут не приехать в Пхенчхан, является то, что IIHF не может заплатить страховку за игроков в размере 10 млн долларов. Причем МОК изначально отказался выплачивать эту сумму, на что Бэттмен сказал, что МОК повел себя неуважительно по отношению к НХЛ.

IIHF, при помощи в том числе ряда НОКов, сумела найти деньги. "На данный момент деньги - это не проблема: мы сумели их найти благодаря разным партнерам, в том числе и Национальным олимпийским комитетам. На сегодняшний день финансовая ситуация лучше, чем была до этого", - отметил Фазель.

Владельцы клубов лиги склоняются к тому, чтобы не отпускать своих игроков, поскольку не видят выгоды в приостановлении регулярного чемпионата на 2,5 недели. Переговоры Фазеля с руководством лиги в Лос-Анджелесе во время Матча звезд 28-29 января пока ни к чему не привели. Тем не менее, владелец "Вашингтона" Тэд Леонсис уже объявил, что несмотря на любое решение НХЛ, отпустит на Олимпиаду всех своих игроков, которые будут вызваны в свои национальные команды.