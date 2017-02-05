Иванушкин повторил рекорд Обухова по числу голов на чемпионатах мира по бенди

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающий сборной России Евгений Иванушкин повторил рекорд Сергея Обухова по количеству голов на чемпионатах мира по хоккею с мячом.

После гола в финальном матче с командой Швеции на мировом первенстве, которое проходит в Сандвикене, в активе 37-летнего Иванушкина стало 154 мяча в 75 матчах. На текущем чемпионате мира Иванушкин забил 13 мячей.

Впервые на чемпионате мира он сыграл в 2005 году. На том турнире, проводившемся в Казани, Иванушкин забил 16 голов. В 2006-м на мировом первенстве он забил 10 мячей, в 2007-м - 13, в 2008-м - 17, в 2009-м - 14, в 2010-м - 14, в 2012-м - 14, в 2013-м - 12, в 2014-м - 10, в 2015-м - 13, в 2016-м - 8, в чемпионате мира 2011 года форвард не участвовал. Он был лучшим бомбардиром чемпионатов мира 2009, 2010, 2012 годов.

Иванушкин является воспитанником школы краснотурьинского "Маяка", за который впоследствии играл с 1995 по 2001 год. С 2001 по 2004 год выступал за иркутскую "Сибскану" (нынешнее название - "Байкал-Энергия"), часть сезона-2004/05 провел в архангельском "Воднике", после чего перешел в московское "Динамо", за которое играл до конца декабря 2016 года, когда подписал контракт с клубом "Байкал- Энергия". Всего на счету Иванушкина 548 матчей и 973 забитых мяча в чемпионатах России.

Рекорды Ломанова и Обухова

Больше Иванушкина в чемпионате России забил только нападающий Сергей Ломанов-младший - 1000 голов в 522 играх. Почти всю карьеру форвард провел в красноярском "Енисее", а в мае 2016 года перешел в шведский "Венерсборг". Турнир в Сандвикене он пропускает, поскольку не был вызван в команду. Ломанов является рекордсменом российской сборной по числу игр на мировом первенстве - 93, рекордсменом страны по количеству чемпионатов мира, в которых участвовал - 14, а также рекордсменом по числу титулов чемпиона мира - девять.

Если брать отдельно взятый чемпионат мира, то рекорд результативности принадлежит Обухову, который в 2005 году в Казани забил 24 мяча. Обухов выступал за сборную России с 1994 по 2010 год. По количеству голов в чемпионатах России Обухов, выступавший за кировскую "Родину", "Водник", московское "Динамо", следует после Ломанова-младшего и Иванушкина (948 мячей в 457 матчах). При этом восемь сезонов он провел в шведском клубе "Фалун", забив в чемпионате Швеции 437 голов.