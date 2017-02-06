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Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

Спорт
6 февраля, 8:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Квотербек "Нью-Инглэнд Пэтриотс" в ночь на понедельник завоевал свой пятый чемпионский перстень
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Том Брэди с призом самому ценному игроку Супербоула-2017

Том Брэди с призом самому ценному игроку Супербоула-2017

© EPA/TANNEN MAURY

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.

В ночь на понедельник "Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.

"Она была тут, я точно знаю, где я ее оставил, - сказал 39-летний спортсмен. - Это нехорошо. Скоро она будет на Ebay, я уверен".

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень, он принимал участие в семи финальных матчах NFL. Кроме того, его четыре раза признавали самым ценным игроком финальных встреч турнира.

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