Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.
В ночь на понедельник "Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.
"Она была тут, я точно знаю, где я ее оставил, - сказал 39-летний спортсмен. - Это нехорошо. Скоро она будет на Ebay, я уверен".
Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень, он принимал участие в семи финальных матчах NFL. Кроме того, его четыре раза признавали самым ценным игроком финальных встреч турнира.