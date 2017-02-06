Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

Том Брэди с призом самому ценному игроку Супербоула-2017 © EPA/TANNEN MAURY

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.

В ночь на понедельник "Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.

"Она была тут, я точно знаю, где я ее оставил, - сказал 39-летний спортсмен. - Это нехорошо. Скоро она будет на Ebay, я уверен".

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень, он принимал участие в семи финальных матчах NFL. Кроме того, его четыре раза признавали самым ценным игроком финальных встреч турнира.