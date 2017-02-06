Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Участниками всероссийской массовой гонки "Лыжня России" станут более 1,5 млн человек. Пресс-конференция, посвященная этому событию, прошла в ТАСС.

"Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В этом году соревнования пройдут 11 февраля, на старт выйдут любители спорта из 74 регионов страны.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, массовая гонка способствует появлению мастеров спорта. "В этом году "Лыжня России" пройдет в 35-й раз, мы отмечаем мини-юбилей. За эти годы турнир приобрел большой размах, таким массовым событиям мы уделяем особое внимание. В СССР был такой лозунг - "От массовости к мастерству", он актуален и сегодня", - подчеркнул он.

Глава спортивного ведомства заявил, что планирует принять участие в гонке в подмосковной Яхроме, где пройдет центральный старт "Лыжни России" этого года. "Я и сам намерен принять участие в гонке, сейчас усиленно готовлюсь к прохождению трассы", - заявил министр спорта РФ.

В "Лыжне России" примут участие члены сборной России

Российские лыжники продолжают подготовку к чемпионату мира, который стартует 22 февраля в финском Лахти. Как сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, члены сборной России, не принимающие участия в подготовке к чемпионату мира, выйдут на старт "Лыжни России".

"Как показали Универсиада и этап Кубка мира в Южной Корее, мы готовы показывать хороший результат и вторым составом. Те, кто не выступит на чемпионате мира, разъедутся по своим регионам и примут участие в "Лыжне России", вы обязательно увидите членов сборной России на стартах", - сказала Вяльбе.

Синоптики обещают морозную и ясную погоду в столице в день проведения массовой гонки. "Хотелось бы поблагодарить министерство спорта за организацию такого массового мероприятия, наших спонсоров. Надеюсь, погода будет благосклонна, мы должны готовиться к соревнованиям. Я сама буду на старте, но участия не принимаю, только раздаю автографы", - поделилась ожиданиями Вяльбе.

В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.