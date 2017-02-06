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Килли: МОК должен реагировать на скандалы с допингом

Спорт
6 февраля, 20:26 UTC+3 СОЧИ 6 февраля., /Корр. ТАСС
По словам почетного члена МОК, важно не только поддерживать контроль, но и продлевать ценности олимпизма, что является фундаментом дальнейшего развития
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СОЧИ, 6 февраля. /Корр. ТАСС/. Международный Олимпийский комитет (МОК) не должен выпускать из-под контроля ситуацию с применением допинга и фактами коррупции в олимпийском движении. Такое мнение высказал в понедельник в ходе встречи со студентами Российского международного олимпийского университета (РМОУ) почетный член МОК Жан-Клод Килли.

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"Коррупция, скандалы, связанные с допингом, конечно, этим всем нужно заниматься, чтобы это не выходило из-под контроля МОК. Те средства, которые направляет МОК - практически 80% - это спортивные состязания и так дальше. Но если будут негативные воздействия с точки зрения той же коррупции, то даже этой суммы может не хватить на проведение большого мероприятия", -считает Килли.

По его словам, важно не только поддерживать контроль, но и "продлевать ценности олимпизма, что является фундаментом дальнейшего развития". "И в этом смысле отсутствие, или, если произойдет исчезновение духа олимпизма - это будет исчезновение МОК", - уверен трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту.

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