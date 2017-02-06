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Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в $500 тысяч

Спорт
6 февраля, 21:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Американские спортивные журналисты выражают уверенность, что в самом клубе никто не мог покуситься на экипировку Брэди
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Том Брэди

Том Брэди

© EPA/LARRY W. SMITH

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Украденная из раздевалки футболка квотербека клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), может быть оценена в $500 тыс. Такое мнение высказал владелец аукционной фирмы Goldin Auctions Кен Голдин, которое приводит служба деловой информации Bloomberg.

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По его словам, стартовая цена такого лота составила бы не менее $300 тыс. "Брэди - самый популярный игрок за всю историю американского футбола. Среди спортсменов за последние 40 лет он уступает разве что Майклу Джордану", - сказал Голдин.

В ночь на понедельник "Нью-Инглэнд Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.

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Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

Сразу после матча в раздевалке команды пропала футболка, в которой Брэди выходил на поле. Он сам сказал об этом владельцу клуба Роберту Крафту, который после победы спустился к игрокам, чтобы угостить их сигарами. Узнав о пропаже, Крафт сказал, что та "появится теперь в Интернете".

Американские спортивные журналисты выражают уверенность, что в самом клубе никто не мог покуситься на экипировку Брэди. Они надеются, что похититель будет найден, поскольку режим безопасности в зоне пребывания спортсменов поддерживается, в частности, с помощью видеокамер.

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