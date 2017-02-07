Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКР

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) тяжело идет на контакт в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

МПК ранее отказал ПКР в просьбе допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. При этом МПК отметил, что сборная России сохраняет возможность участвовать в Играх благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.

"Хотелось бы, чтобы МПК работал оперативней, на контакт они идут тяжело. Есть нормальный контакт между МПК и ПКР, но все-таки времени остается достаточно мало, стоит всем призадуматься, - сказал Колобков. - На чаше весов - жизни паралимпийцев: заниматься спортом сложно, а для многих паралимпийцев это еще сложней".

По словам министра спорта, большинство критериев, предъявленных МПК к ПКР для восстановления, либо выполнены, либо находятся в процессе выполнения. "Знаю опыт и профессионализм наших руководителей ПКР, они открыты и готовы работать", - отметил Колобков.

"Вы знаете, что наше паралимпийское движение - одно из самых крупных в международном паралимпийском движении. У нас не только спортсмены хорошо выступают на соревнованиях. У нас создаются целые учреждения, адаптивные школы, многое делаем для развития в регионах адаптивного спорта. Паралимпийский спорт является локомотивом для этого движения, и поэтому хотелось бы, чтобы МПК серьезно отнесся к нашим шагам".

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.