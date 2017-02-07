Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКР

Спорт
7 февраля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По словам министра спорта, большинство критериев, предъявленных МПК к ПКР для восстановления, либо выполнены, либо находятся в процессе выполнения
Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) тяжело идет на контакт в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

МПК ранее отказал ПКР в просьбе допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. При этом МПК отметил, что сборная России сохраняет возможность участвовать в Играх благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.

Смотрите также
Глава ПКР Владимир Лукин
Комиссия спортсменов ПКР критически высказалась по поводу отстранения спортсменов РФ

"Хотелось бы, чтобы МПК работал оперативней, на контакт они идут тяжело. Есть нормальный контакт между МПК и ПКР, но все-таки времени остается достаточно мало, стоит всем призадуматься, - сказал Колобков. - На чаше весов - жизни паралимпийцев: заниматься спортом сложно, а для многих паралимпийцев это еще сложней".

По словам министра спорта, большинство критериев, предъявленных МПК к ПКР для восстановления, либо выполнены, либо находятся в процессе выполнения. "Знаю опыт и профессионализм наших руководителей ПКР, они открыты и готовы работать", - отметил Колобков.

"Вы знаете, что наше паралимпийское движение - одно из самых крупных в международном паралимпийском движении. У нас не только спортсмены хорошо выступают на соревнованиях. У нас создаются целые учреждения, адаптивные школы, многое делаем для развития в регионах адаптивного спорта. Паралимпийский спорт является локомотивом для этого движения, и поэтому хотелось бы, чтобы МПК серьезно отнесся к нашим шагам".

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама