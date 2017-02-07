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Звезда почетного члена МОК Килли открыта на Аллее олимпийских чемпионов в Сочи

Спорт
7 февраля, 15:16 дата обновления: 7 февраля, 15:37 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козак, опыт Килли во многом стал решающим при организации Олимпиады-2014
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Почетный член МОК Жан-Клод Килли

Почетный член МОК Жан-Клод Килли

© ТАСС/Олег Нечаев

СОЧИ, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Церемония открытия звезды почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клода Килли состоялась на Аллее олимпийских чемпионов горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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"Жан-Клод за эти годы стал патриотом России, Сочи. Его опыт во многом стал решающим при организации Олимпиады-2014 и подготовке программы наследия Игр. Эта звезда, как говорят в России, нашла своего героя", - сказал Козак.

"Во многом благодаря Килли и его опыту Игры в Сочи стали лучшими в истории", - добавил Жуков.

"Эти прекрасные горы заслуживали того, чтобы когда-нибудь здесь прошли Олимпийские игры, и это произошло, - сказал Килли. - Я счастлив и горд, что здесь появилась звезда в мою честь. Вся Россия заслужила комплименты за проведение Игр в Сочи, десятки тысяч людей работали для их организации. Семь лет назад здесь ничего не было, и вот теперь осталось прекрасное наследие, Игры в Сочи получились незабываемыми".

Килли являлся председателем координационной комиссии МОК по Играм-2014.

7 февраля отмечается третья годовщина со дня открытия зимних Олимпийских игр 2014 года.

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