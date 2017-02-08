Совет по подготовке к Кубку конфедераций обсудил транспортную доступность объектов турнира

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Повышение уровня транспортной доступности является одной из задач при подготовке к Кубку конфедераций 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания Координационного совета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.
Координационный совет обсудил расширение пассажирских зон в аэропортах, обновление парка городского транспорта, проработку специальных маршрутов для бесплатного проезда футбольных болельщиков и волонтеров. Сообщается, что на заседании также рассматривались вопросы благоустройства городской среды и организации точек питания, обеспечения безопасности мест массового скопления людей, энергоснабжения объектов спортивной и гостиничной инфраструктуры, набора и обучения волонтеров.
По словам участников заседания, оставшиеся четыре месяца до старта Кубка конфедераций являются наиболее ответственными. За этот период необходимо завершить все пункты большой программы подготовки к Кубку конфедераций.
Координационный совет по подготовке к Кубку конфедераций - 2017 и чемпионату мира 2018 года возглавляет вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В - Германии, Чили, Австралии и Камеруна.